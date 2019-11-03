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В Черкасской области Жигули на полной скорости влетели в грузовик: двое пассажиров погибли на месте
03.11.2019 08:58
В Черкасской области в ДТП погибло двое людей
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
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