В ноябре продукты в Киеве подорожали на 0,4%. Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики Киева, передает

“На потребительском рынке столицы в ноябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,4%”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что больше только подорожали яйца — на 8,4%, молоко — на 4,5%, подсолнечное масло — на 3,2%, сливочное масло — на 2,1%, хлеб — на 1,9%.

Однако некоторые продукты наоборот подешевели, в частности сахар — на 6,7%, фрукты — на 3%, рыба и продукты из рыбы — на 1,8%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,6%.

Кроме того, выросли и тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,1%. Повышение вызвано подорожанием тарифов на содержание и ремонт жилья на 1,4%.

Подорожал в Киеве и транспорт. Рост составил в целом 1,4%, что в основном вызвано повышением стоимости топлива и масел на 3,2%.

Связь также начала обходиться киевлянам дороже на 0,8%, в частности потому, что услуги мобильной связи в ноябре подорожали на 2,2%.

Напомним, в начале 2018 цены вырастут почти на все продукты примерно на 4%.

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