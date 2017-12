Генеральный директор ГК "Укроборонпром" Роман Романов не ответил на вопрос, будет ли он подавать в отставку, как ему посоветовал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Романов о своем увольнении: Все увидите Фото: dsnews.ua Об этом Романов сказал в комментарии УНН."Принимают решение совсем другие люди. Есть человек, который назначал и тому человеку принимать решения о том, эффективные мы или нет", – отметил гендиркетор "Укроборонпрома".На вопрос, планирует ли Романов писать заявление на увольнение, он ответил: "Все увидите"."Укроборонпром" объединяет более 100 предприятий в пяти основных отраслях оборонной промышленности. 31 октября в "Укроборонпроме" сообщили, что принадлежащий концерну Николаевский судостроительный завод остановился. Причиной остановки в концерне назвали отсутствие решения Кабинета Министров Украины по финансированию содержания ракетного крейсера проекта 1164. В "Укроборонпроме" заявили, что счета завода арестованы, а задолженность по заработной плате составляет более 58 млн грн. 17 ноября Гройсман заявлял, что "Укроборонпром" должен выплатить зарплаты сотрудникам Николаевского судостроительного завода, которым задолжали около 60 млн грн.27 декабря Гройсман заявил, что зарплату сотрудникам завода не выплатили, поэтому Романов должен, по его мнению, уволиться. Романов пояснил, что причиной задолженности по выплате зарплаты на "Николаевском судостроительном заводе" является отсутствие заказов больше десяти лет и отлучение ресурсов на финансирование крейсера. Гендиректор "Укроборонпрома" отметил, что с июля 2014 году на предприятиях концерна заработная плата выросла в разы, и только в течение этого года они создали несколько тысяч рабочих мест.Он также подчеркнул, что в течение 3,5 лет предприятия концерна произвели 15 907 единиц новой и модернизированной военной техники (танки, самолеты, гаубицы и т.д.).'; $('#useravatar_yes_comm').html(u_str); $('#join_comments2').show(); } }); Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещена нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Пожалуйста, не используйте caps lock. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Осталось символов: 1000 Опубликовать Осталось символов: 1000 Опубликовать Отмена Показать больше комментариев var comments = new corecomments(); comments.url = '/html/comments/'; comments.comtype = '1'; comments.sendurl = '/ajax/addcomments.html'; comments.article = '224133'; comments.start(); Обсудить эту тему во "ВКонтакте"

