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Турция заплатит России $2,5 млрд за четыре зенитки С-400
27.12.2017 18:43
Турция заплатит России $2,5 млрд за четыре зенитки С-400
45% общей суммы контракта Турция выплачивает в качестве аванса
Россия продаст Турции четыре зенитных ракетных системы противовоздушной обороны С-400 на сумму $2,5 млрд.
Турция заплатит России ,5 млрд за четыре зенитки С-400 Система С-400 "Триумф". Фото: militaryarms.ru

Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью Коммерсанту.

"Это первая страна НАТО, покупает нашу новую систему противовоздушной обороны С-400", - сказал Чемезов.

Он также сообщил, что 45% общей суммы контракта Турция выплачивает в качестве аванса, 55% - российские кредитные средства.

"Первые поставки планируем начать в марте 2020 года. Российский и турецкий минфин уже завершили переговоры, осталось только утвердить финальные документы", - добавил он.

Напомним, это первая большая оружейная сделка между Россией и Турцией, которая с 1952 года является членом НАТО. В рамках контракта Турция получит две системы С-400 уже в следующем году, еще две системы будут собраны на турецкой территории.

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