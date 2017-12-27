|Турция заплатит России $2,5 млрд за четыре зенитки С-400
|27.12.2017 18:43
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45% общей суммы контракта Турция выплачивает в качестве авансаРоссия продаст Турции четыре зенитных ракетных системы противовоздушной обороны С-400 на сумму $2,5 млрд.
Система С-400 "Триумф". Фото: militaryarms.ru
Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью Коммерсанту.
"Это первая страна НАТО, покупает нашу новую систему противовоздушной обороны С-400", - сказал Чемезов.
Он также сообщил, что 45% общей суммы контракта Турция выплачивает в качестве аванса, 55% - российские кредитные средства.
"Первые поставки планируем начать в марте 2020 года. Российский и турецкий минфин уже завершили переговоры, осталось только утвердить финальные документы", - добавил он.
Напомним, это первая большая оружейная сделка между Россией и Турцией, которая с 1952 года является членом НАТО. В рамках контракта Турция получит две системы С-400 уже в следующем году, еще две системы будут собраны на турецкой территории.
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