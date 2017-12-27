45% общей суммы контракта Турция выплачивает в качестве аванса

Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью Коммерсанту.

"Это первая страна НАТО, покупает нашу новую систему противовоздушной обороны С-400", - сказал Чемезов.

Он также сообщил, что 45% общей суммы контракта Турция выплачивает в качестве аванса, 55% - российские кредитные средства.

"Первые поставки планируем начать в марте 2020 года. Российский и турецкий минфин уже завершили переговоры, осталось только утвердить финальные документы" , - добавил он.