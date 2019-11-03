Погода, Новости, загрузка...
В Киеве до конца года перекрыли движение по улице Покровской
03.11.2019 09:52
В Киеве на улице Покровской до конца года будет перекрыто движение Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 