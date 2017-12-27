На КПВВ «Новотроицкое» мать боевика террористической ДНР сдала его украинской полиции.

Во время прохождения контроля в пункте пропуска 27 декабря, женщина, которая двигалась с территории временно оккупированного Донецка, заявила, что у нее есть льготы, поскольку ее сын — «командир танка». Полицейские остановили гражданина, который сопровождал свою мать, для проверки.

«Как оказалось, 50-летний мужчина воевал на стороне боевиков в полку особого назначения в составе бандформирования» Оплот «. В 2014-15 годах находился на передовых позициях в селе Ясное, близко оккупированного Докучаевска, откуда террористы расстреливали мирные украинские села», — заявили в полиции.

В танковое подразделение боевик вступил вслед за соседом.

«Короткое обучение — и новобранцев отправили на передовую. Мужчину сразу поставили управлять танком Т-64, его задачей было направлять огонь на украинских военных и оказывать силовую поддержку пехоте «, — говорится в сообщении.

В начале 2015 году их подразделение перебросили в Донецк, где боевики устроили военную часть в Кировском районе.

«С задержанным работают сотрудники уголовного розыска и следствия. По данному факту возбуждено уголовное производство с предварительной квалификацией за «создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований». Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения», — указывается.

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