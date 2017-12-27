Глава Tesla Илон Маск пообещал выпустить пикап сразу после кроссовера Model Y, начало производство которого ожидается в 2019 году. Ранее компания показала концепты будущего транспортного средства, которое по замыслу должно стать уменьшенной версии электрофуры Tesla Semi.

Tesla уже разработала основной дизайн пикапа, а также продумала инженерные составляющие автомобиля, сообщил Илон Маск в своем микроблоге в Twitter. По его словам, идею разработок он вынашивает уже 5 лет. «Обещаю, что мы выпустим пикап сразу после Model Y. Я умираю, как хочу его скорее сделать», — написал Маск, информирует news.eizvestia.com.

Точные сроки выпуска кроссовера Model Y до сих пор неизвестны. По данным Reuters, электромобиль будет построен на платформе седана Model 3 и выйдет в середине 2019 года. Ожидать выпуск пикапа стоит не раньше этого времени.

Впервые компания анонсировала разработку пикапа в июле одновременно со вторым мастер-планом Маска. В документе компания сообщала, что собирается выпустить фуру, пикап и автобус на электротяге. В ноябре Tesla презентовала электрогрузовик Tesla Semi и уже получила больше 1000 предзаказов, в том числе от Pepsi, UPS и Wal-Mart.

На презентации Tesla Semi компания показала изображения пикапа, однако его дизайн многим показался слишком громоздким и нелепым, следовательно концепт не был воспринят действительно. Другие подробности о новом автомобиле пока неизвестны, но Маск отметил, что пикап будет похож по размерам на Ford F150.

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Всего в разработке у Tesla находится 8 транспортных средств. Три из них — Model S, Model X и Model 3 — уже поступили в продажу, а два других — Tesla Semi и Tesla Roadster — пока готовятся к выпуску. Главной загадкой пока остаются Model Y, пикап и микроавтобус на электротяге.

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