Президент США Дональд Трамп во время брифинга для журналистов в субботу, 2 ноября, заявил, что ждет президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме.

Журналистов интересовала возможность встречи двух лидеров в американской столице.

«Он, вероятно, приедет», – ответил Трамп на вопрос о том, пригласит ли он Зеленского в Белый дом.

«Я говорил с ним дважды. Я бы очень хотел, чтобы он приехал в Белый дом, если он хочет приехать. И я думаю, что он хотел бы приехать. Считаю, он приедет очень скоро», – добавил президент, не уточнив дату визита Зеленского.

«Он – хороший человек. Он был избран во время невероятной коррупции в Украине, которая сильно меня беспокоит», – резюмировал Трамп.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира