|Трамп ждет Зеленского в Белом доме
|03.11.2019 10:11
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Президент США Дональд Трамп во время брифинга для журналистов в субботу, 2 ноября, заявил, что ждет президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме.(function() })();
Журналистов интересовала возможность встречи двух лидеров в американской столице.
«Он, вероятно, приедет», – ответил Трамп на вопрос о том, пригласит ли он Зеленского в Белый дом.
«Я говорил с ним дважды. Я бы очень хотел, чтобы он приехал в Белый дом, если он хочет приехать. И я думаю, что он хотел бы приехать. Считаю, он приедет очень скоро», – добавил президент, не уточнив дату визита Зеленского.
«Он – хороший человек. Он был избран во время невероятной коррупции в Украине, которая сильно меня беспокоит», – резюмировал Трамп.
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