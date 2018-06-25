Лилиан Мори Паскье была единственным кандидатом на эту должность

Решение было озвучено без голосования после открытия летней сессии в понедельник в Страсбурге.

"Под моим председательством Ассамблея будет отстаивать свою честь", - отметила новый президент, указывая на ослабление авторитета Ассамблеи, в частности в результате расследования коррупции, сообщает " Укринформ ".

"Советом Европы нельзя торговать, продавать ее за какие-то обещания ... Мы должны работать вместе во имя единства и многообразия", - подчеркнула Паскье.

Она также отметила, что стала четвертой женщиной, занявшей пост президента ПАСЕ, и подчеркнула важность роста роли женщин в различных сферах, в частности в политике, экономике и науке.

Заместителем президента ПАСЕ избран без голосования бывшего президента Ассамблеи Микеле Николетти.