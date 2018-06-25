|Новым президентом ПАСЕ стала депутат от Швейцарии Паскье
|25.06.2018 15:30
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Лилиан Мори Паскье была единственным кандидатом на эту должностьПрезидентом Парламентской ассамблеи Совета Европы стала депутат от Швейцарии Лилиан Мори Паскье, которая была единственным кандидатом на эту должность.
Фото: coe.int
Решение было озвучено без голосования после открытия летней сессии в понедельник в Страсбурге.
"Под моим председательством Ассамблея будет отстаивать свою честь", - отметила новый президент, указывая на ослабление авторитета Ассамблеи, в частности в результате расследования коррупции, сообщает " Укринформ ".
"Советом Европы нельзя торговать, продавать ее за какие-то обещания ... Мы должны работать вместе во имя единства и многообразия", -подчеркнула Паскье.
Она также отметила, что стала четвертой женщиной, занявшей пост президента ПАСЕ, и подчеркнула важность роста роли женщин в различных сферах, в частности в политике, экономике и науке.
Заместителем президента ПАСЕ избран без голосования бывшего президента Ассамблеи Микеле Николетти.
Паскье была председателем швейцарской делегации в ПАСЕ в 2011-2013 годах, с января 2018 она возглавляла в ПАСЕ группу социалистов, демократов и "зеленых". Член комитета ПАСЕ по правилам процедуры, иммунитетов и институциональных дел (его руководитель в 2016-2018 годах), член и бывшая руководительница комитета по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию, также была членом комитета по политическим отношений и демократии, а также мониторингового комитета ПАСЕ.