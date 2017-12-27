Оболонский районный суд Киева 28 декабря продолжит допрос свидетелей по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича и планирует начать заседание с заслушивания показаний народного депутата Андрея Сенченко, передает "Таким образом по соглашению сторон в деле объявляется перерыв до завтра, на 10:00", - сказал председательствующий коллегии судья Владислав Девятко. По словам прокурора Руслана Кравченко, сторона обвинения в завтра обязалась обеспечить явку свидетеля. "Мы обеспечим явку свидетеля (свидетель Сенченко, народный депутат Украины)", - отметил прокурор. Как сообщал на сегодняшнем заседании суд допросил свидетелей: командующего Военно-Морских Сил Украины Игоря Воронченко, который в то время исполнял обязанности заместителя командира войск береговой обороны ВМС Украины, экс-начальника тыла ВЧ-А4515, которая обеспечивала прием самолетов на аэродроме "Бельбек", Александра Кустанович, помощника командующего ВМС Украины Марину Каналюк и народного депутата, бывшего командующего в / ч А-4515, Юлия Мамчура, который в то время служил на аэродроме "Бельбек". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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