Об этом сообщает Минфин США.

В феврале американский госдолг составил $22 трлн.

Напомним, за время президентства Дональда Трампа, который во время своей избирательной кампании пообещал «избавить» США от госдолга в течение восьми лет, долг США вырос более чем на $2 трлн.

Уровень госдолга начал выравниваться в начале срока Трампа, однако вновь стал расти в 2018 году. К концу 2018 года он составлял $21,9 трлн.

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