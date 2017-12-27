Расследование продолжается

Об этом говорится в материалах суда, сообщает LB.ua со ссылкой на "Украинские новости".

"Досудебным расследованием установлено, что начальник департамента взрывотехнической службы (ДВТС) Национальной полиции Украины ... по предварительному сговору со своими тремя заместителями ... организовал систематическое получение неправомерной выгоды в виде денежных средств от работников ДВТС и ее территориальных подразделений за непринятие по ним мер дисциплинарного воздействия по результатам безосновательных проверок" , - говорится в тексте решения.

Кроме того, следствие установило, что начальник департамента организовал хищение бюджетных средств в отдельно крупных размерах, предназначенных на закупку взрывозащищенных костюмов EOD9 и другого оборудования. По версии Генпрокуратуры, в течение 2016-2017 годов он вместе со своими заместителями организовали закупки различного типа оборудования на сумму около 10 млн гривен. Затем подконтрольные фирмы выиграли эти тендеры и передали руководству департамента так называемые "откаты" в размере 30%.

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Также установлено, что начальник департамента Нацполиции требовал взятку от начальника госучреждения "Центр обслуживания подразделений Национальной полиции" за подписание им документов на оплату и принятие на баланс учреждения товарно-материальных ценностей, которые еще не поступили и находятся за пределами территории Украины.

19 декабря суд предоставил Генпрокуратуре доступ к информации о мобильных переговорах руководителей департамента, а также к информации об обороте средств на счетах подконтрольных фирм. 30 ноября денежные средства, имеющиеся на указанных счетах, были арестованы.