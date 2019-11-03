Издание The Washington Post сообщает, что президент США Дональд Трамп с первых дней своей работы в Белом доме ненавидел Украину.

В своем материале издание ссылается на действующих и бывших сотрудников администрации президента.

По их словам, в первую очередь Трамп обвинял украинскую власть в помощи Хиллари Клинтон во время выборов 2016 года.

После победы на президентских выборах в Украине Владимира Зеленского, глава Минэнерго США Рик Перри убеждал Трампа, что украинский руководитель отличается от других. Трамп отвечал ему, что власти Украины «ужасные, коррумпированные люди».

«Мы никогда не могли этого понять. Были обвинения в том, что они каким-то образом работали с кампанией Клинтон. Были обвинения, что они могли навредить ему. Он просто ненавидел Украину», — заявил чиновник Белого дома.

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