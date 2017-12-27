В американском штате Калифорния, в городе Сан-Диего тестируют восемь прототипов стены на границе с Мексикой, сообщает РБК-Украина .

Стоит отметить, что строительство этой стены является одним из ключевых предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа.

Прототипы стены достигают в высоту около 9 метров. Их изготовили восемь различных строительных компаний. Должностные лица таможенной службы и пограничной охраны теперь тестируют эти предложения.

По словам начальника отдела CBP Марио Вильярреала, решение построить стену - это письмо всем: "Послание о том, что мы прекрасная страна, величайшая страна в мире, и тем, кто хочет приехать в Соединенные Штаты, мы настоятельно рекомендуем выбирать легальные методы".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, министерство обороны США по ошибке ретвитнуло сообщение с призывом к отставке президента страны Дональда Трампа на своей официальной странице в Twitter.

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