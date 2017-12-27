В октябре средний размер заработной платы киевлян достиг 11 454 грн, что на 0,3% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики Киева, передает

“В октябре 2017 года размер средней номинальной заработной платы штатных работников предприятий, учреждений, организаций (с численностью работающих 10 и более) составил 11 454 грн. По сравнению с сентябрем этого года размер зарплаты увеличился на 0,3%, а по сравнению с октябрем 2016 года — на 30,9%”, — говорится в сообщении.

В то же время, начисления за один отработанный час в октябре 2017 года составляли 76,17 грн, что на 2,4% меньше, чем в предыдущем месяце.

Самые высокие зарплаты (заработная плата превысила средний показатель по экономике в 1,5-1,7 раза) получают специалисты, работающие в сферах:

финансовой и страховой деятельности;

информации и телекоммуникации;

государственного управления и обороны;

обязательного социального страхования;

производства основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов;

производства химических веществ и химической продукции.

Самый низкий (не превышал 65,7% от среднего уровня по экономике) уровень заработной платы наблюдался у работников предприятий:

текстильного производства, производства одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов;

временного размещения и организации питания;

здравоохранения и предоставления социальной помощи;

деятельности в сфере административного и вспомогательного обслуживания;

операций с недвижимым имуществом;

производства электрооборудования;

производства машин и оборудования, не отнесенных к другим группировкам;

строительства;

образования.

Средний размер оплаты труда во всех районах города в III квартале 2017 был выше уровня минимальной заработной платы (3200 грн).

В то же время только в Подольском, Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах средний размер заработной платы превысил средний показатель по Киеву и составил соответственно 13 930 грн, 13 585 грн, 12 977 грн и 11 959 грн.

Самый низкий уровень заработной платы наблюдался в Деснянском — 7 314 грн и Дарницком — 8 100 грн районах (на 35,3% и 28,3% меньше среднего показателя соответственно).

Напомним, с 1 января 2018 зарплата вырастет практически на 17%.

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