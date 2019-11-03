|Дубневичу избрали меру пресечения, залог - 100 миллионов
|03.11.2019 11:09
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Об этом сообщает корреспондент Укринформа.
"В ходатайстве генпрокурора Руслана Рябошапки об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей отказать и применить меру пресечения в виде залога в размере 100 млн гривень", - сказала судья.
Подозреваемый должен внести залог в течение 5 дней.
31 октября Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры о привлечении Ярослава Дубневича к уголовной ответственности, задержании и аресте.
По версии следствия, указанный народный депутат лоббировал выделение денежных средств из бюджета АО «Укрзализныця» на закупку товаров в подконтрольных ему предприятиях. Финансовые потери от реализации схемы проведения процедур открытых торгов стрелочных переводов, запасных частей к ним и комплектов раздельного скрепления составляли, согласно экспертизе, более 93 млн грн.
Дубневич подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).