Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"В ходатайстве генпрокурора Руслана Рябошапки об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей отказать и применить меру пресечения в виде залога в размере 100 млн гривень", - сказала судья.

Подозреваемый должен внести залог в течение 5 дней.

31 октября Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры о привлечении Ярослава Дубневича к уголовной ответственности, задержании и аресте.

По версии следствия, указанный народный депутат лоббировал выделение денежных средств из бюджета АО «Укрзализныця» на закупку товаров в подконтрольных ему предприятиях. Финансовые потери от реализации схемы проведения процедур открытых торгов стрелочных переводов, запасных частей к ним и комплектов раздельного скрепления составляли, согласно экспертизе, более 93 млн грн.

Дубневич подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

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