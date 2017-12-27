В сети активно обсуждают новость о том, что на КПВВ «Новотроицкое» мать боевика так называемой Донецкой народной республики («ДНР«) действительно сдала его украинской полиции.

Об этом пишут пользователи социальных сетей, информирует еizvestia.com.

Так, в среду, 27 декабря, во время прохождения контроля в пункте пропуска женщина, которая двигалась с территории временно оккупированного Донецка, заявила, что у нее есть льготы, поскольку ее сын – «командир танка». Полицейские остановили гражданина, который сопровождал свою мать, для проверки.

«Как оказалось, 50-летний мужчина воевал на стороне боевиков в полку особого назначения в составе бандформирования «Оплот». В 2014-15 годах находился на передовых позициях в селе Ясное, что близко оккупированного Докучаевска, откуда террористы расстреливали мирные украинские села», — заявили в полиции.

Уточняется, что в танковое подразделение житель Донецка поступил вслед за соседом. Короткие обучения — и новобранцев отправили на передовую. Мужчину сразу поставили управлять танком Т-64, его задачей было направлять огонь на украинских военных и оказывать силовую поддержку пехоте.

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Вначале 2015 года подразделение перебросили в Донецк, где боевики обустроили военную часть в Кировском районе.

В настоящее время с задержанным работают сотрудники уголовного розыска и следствия. По данному факту возбуждено уголовное производство с предварительной квалификацией по ст. 260 Уголовного кодекса Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований». Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

«Мама-2017», «Молодец мама, сдала сына», «Павлик Морозов года», — комментируют новость в интернете.

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