Нардеп от Блока Петра Порошенко Юлий Мамчур заявил, что обращение беглого экс-президента Виктора Януковича к президенту РФ Владимиру Путину 1 марта 2014 года привело к аннексии Крыма. По словам Мамчура, который тогда командовал авиационной воинской частью в Севастополе, после письма агрессивность российских военных в Крыму увеличилась. Весной 2014 года Мамчур командовал 204-й Севастопольской бригадой тактической авиации Фото: solydarnist.org Об этом Мамчур заявил 27 декабря в Оболонском районном суде Киева, сообщает "Интерфакс-Украина"."Это заявление привело к агрессии Российской Федерации в отношении Украины, легитимации их действий, которые произошли 27-28 февраля, и в дальнейшем после появления этого документа агрессивность поведения военнослужащих РФ в Автономной Республике Крым только увеличивалась", – сказал он во время допроса в качестве свидетеля обвинения по делу о госизмене Януковича.По словам Мамчура, обращение Януковича к Путину "фактически способствовало оккупации Крыма и дальнейшей его аннексии".Весной 2014 года Мамчур командовал 204-й Севастопольской бригадой тактической авиации.Мамчур также рассказал, что во время силового захвата авиационной воинской части российские военные прикрывались гражданским населением.Командир 204-й Севастопольской бригады тактической авиации Юлий Мамчур был взят в плен российскими военными во время штурма части 22 марта 2014 года. 26 марта Мамчур и ряд других захваченных ранее офицеров были освобождены.14 марта 2017 года генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Генпрокуратура передала дело о госизмене Януковича в суд. В январе генеральный прокурор рассказал, что Главная военная прокуратура получила от ООН фотокопии заявления Януковича с просьбой ввести в Украину войска РФ.Янукович был президентом Украины в 2010–2014 годах. В Украине против него открыто несколько уголовных производств. Его обвиняют в массовых убийствах граждан, завладении государственным имуществом, захвате власти неконституционным путем, действиях, направленных на свержение конституционного строя. В отношении экс-президента применяется процедура заочного осуждения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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