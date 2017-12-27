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Мамчур: Обращение Януковича к Путину фактически способствовало оккупации Крыма и дальнейшей его аннексии
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27.12.2017 18:57
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Нардеп от Блока Петра Порошенко Юлий Мамчур заявил, что обращение
беглого экс-президента Виктора Януковича к президенту РФ Владимиру
Путину 1 марта 2014 года привело к аннексии Крыма. По словам
Мамчура, который тогда командовал авиационной воинской частью в
Севастополе, после письма агрессивность российских военных в Крыму
увеличилась. Весной 2014 года Мамчур командовал 204-й
Севастопольской бригадой тактической авиации Фото: solydarnist.org
Об этом Мамчур заявил 27 декабря в Оболонском районном суде Киева,
сообщает "Интерфакс-Украина"."Это заявление привело к агрессии
Российской Федерации в отношении Украины, легитимации их действий,
которые произошли 27-28 февраля, и в дальнейшем после появления
этого документа агрессивность поведения военнослужащих РФ в
Автономной Республике Крым только увеличивалась", – сказал он
во время допроса в качестве свидетеля обвинения по делу о госизмене
Януковича.По словам Мамчура, обращение Януковича к Путину
"фактически способствовало оккупации Крыма и дальнейшей его
аннексии".Весной 2014 года Мамчур командовал 204-й Севастопольской
бригадой тактической авиации.Мамчур также рассказал, что во время
силового захвата авиационной воинской части российские военные
прикрывались гражданским населением.Командир 204-й Севастопольской
бригады тактической авиации Юлий Мамчур был взят в
плен российскими военными во время штурма части 22 марта
2014 года. 26 марта Мамчур и ряд других захваченных ранее
офицеров были освобождены.14 марта 2017 года генпрокурор Украины
Юрий Луценко сообщил, что Генпрокуратура передала дело о
госизмене Януковича в суд. В январе генеральный прокурор
рассказал, что Главная военная прокуратура получила от ООН
фотокопии заявления Януковича с просьбой ввести в Украину
войска РФ.Янукович был президентом Украины в 2010–2014 годах.
В Украине против него открыто несколько уголовных производств. Его
обвиняют в массовых убийствах граждан, завладении государственным
имуществом, захвате власти неконституционным путем, действиях,
направленных на свержение конституционного строя. В отношении
экс-президента применяется процедура заочного осуждения.
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