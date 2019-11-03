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Зеленский просит артиллерию "держать порох сухим"
03.11.2019 11:28
Владимир Зеленский поздравил украинских артиллеристов с профессиональным праздником и "потребовал", чтобы они "держали порох сухим".  

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Президент Владимир Зеленский поздравил воинов и ветеранов ракетных войск и артиллерии с профессиональным праздником и выказал требование, чтобы они держали "порох сухим" и были гарантами тишины на Донбассе. Об этом сказано в поздравлении президента, опубликованном на его сайте в воскресенье, 3 ноября.

"Требую от вас и сегодня, в условиях разведения войск, держать "порох сухим" и быть одними из гарантов тишины, мира и безопасности по всей линии соприкосновения", - подчеркнул Зеленский.

Он пожелал воинам и их семьям крепкого здоровья, благополучия и несокрушимой веры в нашу победу.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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