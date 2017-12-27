Пострадавшую девочку забрала в больницу машина скорой помощи

Авария произошла около 13:00. Водитель двигался вверх по улице и врезался в припаркованный Mercedes, после чего его бросило прямо в киоск, сообщает портал "Киев Оперативный" в Facebook.

Пострадавшую девочку забрала в больницу машина скорой помощи. У ребенка разбита голова, есть подозрение на травму позвоночника. По свидетельствам очевидцев, у ребенка разрезана щека.

На видео, которое опубликовал "Киев Оперативный", водитель автомобиля признался, что перед тем как сесть за руль, употреблял сидр. Водителя задержали полицейские.