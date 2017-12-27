|В Киеве пьяный водитель сбил трехлетнюю девочку на тротуаре
|27.12.2017 18:57
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Пострадавшую девочку забрала в больницу машина скорой помощиНа ул. Кустанайской в Голосеевском районе Киева пьяный водитель автомобиля Skoda Fabia въехал в торговый киоск и сбил трехлетнюю девочку, которая вместе с мамой стояла рядом.
Фото: ДТП.kiev.ua
Авария произошла около 13:00. Водитель двигался вверх по улице и врезался в припаркованный Mercedes, после чего его бросило прямо в киоск, сообщает портал "Киев Оперативный" в Facebook.
Пострадавшую девочку забрала в больницу машина скорой помощи. У ребенка разбита голова, есть подозрение на травму позвоночника. По свидетельствам очевидцев, у ребенка разрезана щека.
На видео, которое опубликовал "Киев Оперативный", водитель автомобиля признался, что перед тем как сесть за руль, употреблял сидр. Водителя задержали полицейские.
Напомним, что в городе Вишневое Киевской области автомобиль, управляемый иностранцем, выехал на тротуар, где сбил женщину с детской коляской и 11-летнюю девочку.
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