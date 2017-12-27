Прокуратура Харьковской области обнародовала аудио- и видеоматериалы в уголовном производстве в отношении заместителя председателя Запорожского областного совета, его брата и директора одного из коммунальных предприятий Мелитополя, передает со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры Харьковской области.

"Для избежания политических спекуляций со стороны одной из парламентских фракций о якобы политических преследований в Запорожской области, следователями Харьковской прокуратуры было принято решение об обнародовании части аудио- и фотоматериалов о причастности подозреваемых к хищениям бюджетных средств", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщал сотрудники харьковской прокуратуры задержали заместителя председателя Запорожского областного совета Владислава Марченко.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что обыски в запорожских чиновниками касались депутата облсовета и его брата, которые из-за влияния на должностных лиц организовывали фиктивные тендеры на благоустройство парка (2,7 млн грн) и школьные спортплощадки (84 млн грн) с заранее определенным победителем.

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