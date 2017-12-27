На 1 трлн долларов США ($ 1 тыс. млрд) увеличили свои состояния самые богатые люди планеты.

Такую сумму разделили между собой 500 самых богатых предпринимателей. Среди них — основатели Amazon, Facebook и других компаний.

Основатель Amazon Джоф Безос«перегнал» Билла Гейтса. Состояние Безоса оценивается в $ 99.6 млрд.

Билл Гейтс удерживал позиции с мая 2013 года. Теперь он второй — $ 91,3 млрд.

На третьем месте американский инвестор с мировым именем Уоррен Баффет. Он имеет $ 85 млрд.

Четвертый в списке миллиардеров — Амансио Ортега — основатель испанского бренда Zara. Его состояние — $ 75.5 млрд.

Ортеге дышит в затылок основатель Facebook Марк Цукерберг. За год доработался до $ 72.6 млрд.

Основатель Tesla Илон Маск стал 45-м в рейтинге. Его состояние в конце года составили $ 20,2 млрд.

Сотню лучших закрывает чешский финансист и инвестор Петр Келлнер, финансы которого оценивается в $ 12.8 млрд.

В рейтинге также оказались российские предприниматели Юрий Мильнер (бывший председатель Mail.Ru Group, 420 место, $ 4.65 млрд) и Сулейман Керимов, который сейчас находится под арестом в Ницце из-за отмывания денег на недвижимости (360 место, $ 5.24 млрд).

Пятисотое место занимает индийский телемагнат Инди Джайн. Его состояние оценивается в $ 4, 08 млрд.

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