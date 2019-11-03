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В Киеве в результате ДТП автомобиль разорвало пополам: один человек погиб
03.11.2019 12:39
В Киеве в ДТП машину разорвало на две части Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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