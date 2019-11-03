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Шоптенко рассказала об отношениях с Дикусаром после развода
03.11.2019 12:57
Мы помогаем друг другу: Шоптенко рассказала о совместной работе с экс-супругом
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
relax - шоубизнес
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