Почти половина немецких граждан (47%) считают, что канцлер Германии Ангела Меркель должна уйти в отставку до очередных запланированных выборов 2021 года.

Как свидетельствуют результаты опроса YouGov, проведенного по заказу агентства DPA, лишь 36% хотели бы, чтобы канцлер проработала весь свой срок.

После парламентских выборов 24 сентября Меркель имела гораздо большую поддержку и лишь 36% избирателей высказывались тогда за ее досрочную отставку. В октябре этот показатель вырос до 44%.

Отмечается, что падение рейтинга Меркель обусловлено провальной попыткой сформировать правительственную коалицию со «Свободными демократами» и «Зелеными».

Германия находится без правительства самый долгий период со времен Второй мировой войны.

В опросе приняли участие 2036 избирателей.

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