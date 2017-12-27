Источник "РИА Новости" сообщил, что РФ сократит число аэродромов, разрешенных для использования США по Договору об открытом небе, в качестве зеркального ответа на заявленные Соединенными Штатами меры в отношении России. Вашингтон может ограничить полеты российской военной авиации над Аляской и Гавайями. США намерены закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской, Гавайями, а также ограничить дальность полетов Фото: EPA (архив) По словам собеседника агентства, "речь идет о приведении перечня аэродромов в соответствие с договором, такой шаг является зеркальным в ответ на заявленные США меры в отношении России, которые также планируется ввести с января".Источник пояснил, что имеется в виду намерение США закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской, Гавайями, а также ограничить дальность полетов. В сентябре издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что США готовятся ввести ограничения на полеты российских военных самолетов над американской территорией, предусмотренные Договором об открытом небе.Согласно документу, дальность разведывательного полета может составлять до 5500 км, однако Россия ввела ограничения до 500 км над Калининградом. Источники WSJ заявили, что Вашингтон может ограничить полеты российской военной авиации над Аляской и Гавайями. По словам собеседника газеты, таким образом власти США хотят заставить Россию вновь выполнять условия договора.26 сентября директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов заявил, что Москве известно о планах Вашингтона ограничить полеты российской военной авиации над СШАПо его словам, претензии Вашингтона в адрес России являются "необоснованными". Он также не исключил, что Москва примет ответные меры. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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