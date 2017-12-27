Джой Вилла, американская певица, обвинила Кори Левандовски, экс-главу предвыборного штаба Дональда Трампа, в сексуальных домогательствах.

Она утверждает, что случай произошел около месяца назад на вечеринке в Вашингтоне в отеле Trump International Hotel, принадлежащий президенту Дональду Трампу, передает со ссылкой на .

Певица рассказала, что во время фотографирования на вечеринке Левандовски ударил ее по ягодицам: "Мы сфотографировались, сразу после этого он очень сильно ударил меня по ягодицам. Это было совершенно унизительно и шокировало меня".

Вилла пообещала Левандовски, публично обвинит его в домогательствах, но он рассмеялся и ударил ее еще раз. По словам певицы, она хотела предъявить Левандовски обвинения в домогательстве, но действия экс-сотрудника предвыборного штаба Трампа могут квалифицировать как сексуальное насилие.

В настоящее время полиция ведет расследование инцидента. Как известно, в 2016 году журналист издания Breitbart Мишель Филдс обвинила Левандовски в том, что он схватил ее за руку во время мероприятия в рамках предвыборной кампании Трампа.

Секс-скандал вокруг Харви Вайнштейна набрал новые обороты. Кадиан Нобл, британская актриса, обвинила голливудского продюсера в сексуальной торговле. в федеральный суд Нью-Йорка поступил соответствующий иск. Кроме этого, актриса уверяет, что Харви совершил над ней сексуальное насилие еще в феврале 2014 года во Франции.

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