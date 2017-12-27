В случае с Укрэксимбанком возможны две опции

Министерство финансов Украины разработало проект стратегии государственных банков, рассчитанной до 2022 г включительно.

В ближайшие пять лет государство сосредоточится на достижении в банковском секторе ряда показателей эффективности (KPI). В частности, речь идет о таких показателях: уровне инфляции менее 6% до 2020 г, уровне проникновения кредитования малого и среднего бизнеса в 4% ВВП, обороте наличных в экономике ниже 10%.

Также государство планирует продать 20% акций не менее трех госбанков частному инвестору и сократить долю проблемных кредитов в их кредитном портфеле до менее 10% с 2019 г.

Согласно стратегии, продажа ПриватБанка возможна не ранее 2022 г ПриватБанк должен сосредоточиться на развитии розничного сегмента со значительной поддержкой малого и среднего бизнеса, корпоративный сегмент для банка будет менее приоритетным.

Ключевые параметры ПриватБанка в 2022 г: чистый доход — 8,4 млрд грн, RоE (коэффициент рентабельности собственного капитала) — 25%, C/I (cost/income соотношение расходов к доходам) — 48%, TRS (Total reserves securities — ОВГЗ на балансе) — 81 млрд грн.

Ощадбанк останется универсальным банком с усовершенствованными операционными процессами и оптимизированной розничной сетью. Минфин планирует выход Ощадбанка на IPO в конце 2021 г Ощадбанк должен остаться лидером в корпоративном сегменте, поддерживая на текущем уровне долю корпоративного кредитования, а также наращивать пассивы юрлиц. Ощадбанк в будущем — руководитель на рынке ипотеки. В планах — сокращение его филиалов с нынешних 3300 до 1900-2100. Один из приоритетов для развития — направление ИТ.

Ключевые параметры Ощадбанка в 2022 г: чистый доход 4,7 млрд грн, RоE- 15%, C/I — 63%, TRS — 43 млрд грн.

Укргазбанк планируется приватизировать быстрее других банков — до конца 2018 г государство готово продать миноритарный пакет. Банку предлагается закрепить его нынешний бренд (Экобанк) и обеспечить финансирование 30% проектов в сфере энергоэффективности.

Ключевые параметры Укргазбанка в 2022 г: чистый доход — 0,3 млрд грн, RоE — 6%, C/I — 82%, TRS — 6 млрд грн.

В случае с Укрэксимбанком возможны две опции. Первый вариант предусматривает, что банк сфокусируется на экспортно-импортных операциях, а также развитии различных некредитных продуктов, например, экспортных гарантий. В таком случае ключевые параметры Укрэксимбанка в 2022 г: чистый доход — 2 млрд грн., RоE — 14%, TRS — 23 млрд грн + дополнительный чистый доход, сгенерированный экспортерами в 2018-2022 гг. в 9 млрд грн.

Второй вариант предполагает, что банк продолжит работать по действующей бизнес-модели и будет постепенно готовиться к продаже. В таком случае ключевые параметры Укрэксимбанка в 2022 г: чистый доход 2,7 млрд грн, RоE — 19%, TRS — 29 млрд грн.

Министерство финансов обещает презентовать стратегию на одном из ближайших заседаний Кабмина.

Инфографика — Экономическая правда

Источник

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