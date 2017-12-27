Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков оконфузился во время написания поста по поводу увольнения своей заместительницы по вопросам европейской интеграции Анастасии Деевой.

«Сегодня Анастасия Деева завершила свою коденцию в должности зам. министра. Скажу прямо — она молодец! С блеском реализовала все проекты, которые были запланированы. Жизнь предлагает множество вызовов и, полагаю с ними она справится так же хорошо как и в МВД! Благодарю за службу!», — написал Аваков в своем Twitter, допустив ошибку в слове «каденция», информирует еizvestia.com.

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