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Аваков оконфузился с высказыванием об увольнении Деевой. Соцсети измываются
27.12.2017 19:11
Аваков оконфузился с высказыванием об увольнении Деевой. Соцсети измываются

Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков оконфузился во время написания поста по поводу увольнения своей заместительницы по вопросам европейской интеграции Анастасии Деевой.

«Сегодня Анастасия Деева завершила свою коденцию в должности зам. министра. Скажу прямо — она молодец! С блеском реализовала все проекты, которые были запланированы. Жизнь предлагает множество вызовов и, полагаю с ними она справится так же хорошо как и в МВД! Благодарю за службу!», — написал Аваков в своем Twitter, допустив ошибку в слове «каденция», информирует еizvestia.com.

Аваков оконфузился с высказыванием об увольнении Деевой. Соцсети измываются


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