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Если бы не было президентского законопроекта, мы вообще не могли бы говорить о создании антикоррупционного суда – нардеп Емец
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27.12.2017 19:12
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Отзыв из Верховной Рады президентского законопроекта об
антикоррупционном суде, лишь затормозит процесс его создания,
заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" нардеп от "Народного фронта"
Леонид Емец. Емец: Законопроект обозначен как первоочередный,
а значит, на ближайшем заседании парламента будет включен в
повестку дня Фото: nfront.org.ua "Если бы не было президентского
законопроекта, мы вообще не могли бы говорить о создании
антикоррупционного суда. Поэтому я приветствую его внесение в
парламент. Напомню, согласно Конституции, только президент может
вносить в Верховную Раду проекты законов о создании судов. То есть
процесс создания антикоррупционного суда неминуемо начался.
Законопроект обозначен как первоочередный, а значит, на ближайшем
заседании парламента будет включен в повестку дня. Надеюсь, его
поддержат в первом чтении, после чего депутаты будут вносить
правки", – подчеркнул нардеп.По его мнению, ко второму чтению
парламентарии внесут необходимые поправки в соответствии с
рекомендациями Венецианской комиссии."Уверен, что в ходе подготовки
ко второму чтению мы получим законопроект, учитывающий все
рекомендации Венецианской комиссии и надежды общества. Для этого,
собственно, и существует процедура, предусматривающая несколько
чтений. Отозвав законопроект об антикоррупционном суде, мы лишь
затормозим процесс его создания. Конечно, нам нужен качественный
закон. И это задача для парламента", – отметил Емец.26 декабря
текст президентского законопроекта №7440 о создании
антикоррупционного суда обнародовали на сайте Верховной Рады.Об
основных положениях президентского варианта закона "О Высшем
антикоррупционном суде" и предыстории появления
документа читайте в публикации "ГОРДОН" "По стопам Кении,
Уганды и Малайзии. Что известно о содержании президентского
законопроекта об антикоррупционном суде".
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