Отзыв из Верховной Рады президентского законопроекта об антикоррупционном суде, лишь затормозит процесс его создания, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" нардеп от "Народного фронта" Леонид Емец. Емец: Законопроект обозначен как первоочередный, а значит, на ближайшем заседании парламента будет включен в повестку дня Фото: nfront.org.ua "Если бы не было президентского законопроекта, мы вообще не могли бы говорить о создании антикоррупционного суда. Поэтому я приветствую его внесение в парламент. Напомню, согласно Конституции, только президент может вносить в Верховную Раду проекты законов о создании судов. То есть процесс создания антикоррупционного суда неминуемо начался. Законопроект обозначен как первоочередный, а значит, на ближайшем заседании парламента будет включен в повестку дня. Надеюсь, его поддержат в первом чтении, после чего депутаты будут вносить правки", – подчеркнул нардеп.По его мнению, ко второму чтению парламентарии внесут необходимые поправки в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии."Уверен, что в ходе подготовки ко второму чтению мы получим законопроект, учитывающий все рекомендации Венецианской комиссии и надежды общества. Для этого, собственно, и существует процедура, предусматривающая несколько чтений. Отозвав законопроект об антикоррупционном суде, мы лишь затормозим процесс его создания. Конечно, нам нужен качественный закон. И это задача для парламента", – отметил Емец.26 декабря текст президентского законопроекта №7440 о создании антикоррупционного суда обнародовали на сайте Верховной Рады.Об основных положениях президентского варианта закона "О Высшем антикоррупционном суде" и предыстории появления документа читайте в публикации "ГОРДОН" "По стопам Кении, Уганды и Малайзии. Что известно о содержании президентского законопроекта об антикоррупционном суде". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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