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В Тернопольской области фура перевернулась и перекрыла движение
03.11.2019 15:24
В Тернопольской области фура перевернулась и полностью перегородила дорогу Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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