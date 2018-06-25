Руководитель Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк обвинил генпрокурора Украины Юрия во вмешательствах в ход следствий.

По словам Горбатюка, на протяжении только времени пребывания на должности главы ГПУ пытался вмешаться в расследования уголовных дел. Об этом он рассказал в интервью для передает

"То есть там, где есть какой-то интерес неясный, который нужно еще расследовать, выносятся постановления с внесением неправдивых данных о том, что расследование идет неэффективно без изучения дел, дела забираются. Следователи, прокуроры и я оспариваем эти действия, то есть мы противостоим. И в последнее время таких дел становится все больше", ― заявил Горбатюк.

По его мнению, Юрий в свой работе не придерживается законов и это является основанием для его отставки.

Отметим, что ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган рассказала о реформировании департамента Горбатюка в следственное управление.

"Департамент спецрасследований С. Горбатюка трансформируется в следственное управление, а процессуальные руководители ― в департамент процессуального руководства. Такой вариант отделения процессуальных руководителей от следователей происходит ради приведения структуры ГПУ в соответствие к законодательству. Поэтому никакой "зрады" нет. Есть только надуманная истерика поклонников руководителя одного департамента", ― написала Сарган на своей странице в Facebook.

Также она отметила, что в результате такого реформирования ни одного следователя или процессуального руководителя по "делам Майдана" не уволят и не заменят.

"Поэтому Горбатюк и дальше будет расследовать все дела Майдана ― пять лет, десять. Столько, сколько его будут защищать заинтересованные в этом. О результате между защитников речь не идет почему-то", ― рассказала Сарган.















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