|Треть украинцев была без работы в последнее время
|03.11.2019 15:29
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Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group, опубликованные в воскресенье, 3 ноября.Чаще других возрастных категорий в ситуации безработицы оказывалась молодежь до 30 лет, сельские жители, а также жители западных и южных областей.
По данным опроса, подавляющее большинство украинцев (86%) в настоящее время не занимаются поиском работы, тогда как ищут работу 14% жителей страны.Доля занятых поиском работы чуть больше между мужчин, чем между женщин, а также между украинцев до 40 лет. В зависимости от местности и региона проживания чуть больше поиском работы заняты сельские жители, а также жители Юга и особенно Запада Украины.
Опрос проводился в период с 7 по 16 сентября 2019 года между 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная ошибка выборки - 2,2%.
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