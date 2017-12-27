В Александрии Кировоградской области на остановке общественного транспорта автобус переехал женщину. Авария произошла сегодня около 6:30.

Пострадавшая с травмами таза забрали в больницу, передает со ссылкой на .

Водитель наехал на женщину правым передним колесом, когда она шла в направлении кафе "Украиночка" и немного протянул по тротуару. У заднего правого колеса остались рассыпанные вещи потерпевшей.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

На "Славянском бульваре" в Москве маршрутный автобус въехал в подземный переход, пять человек погибли, еще пятнадцать пострадали. Автобус принадлежал одинцовской транспортной компании.

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