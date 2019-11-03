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Свитолина уступила титул чемпионки Итогового турнира
03.11.2019 16:00
Свитолина не смогла защитить титул чемпионки Итогового турнира
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
спорт
события
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