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Свитолина уступила титул чемпионки Итогового турнира
03.11.2019 16:00
Свитолина не смогла защитить титул чемпионки Итогового турнира Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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