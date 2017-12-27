Специальный приемник WattUp Mid Field, который способен заряжать гаджеты на расстоянии до 4,5 м, получил одобрение от Федеральной комиссии по связи США, пишет Engadget. Теперь он сможет появиться в магазинах, а пользователи получат первые образцы по-настоящему беспроводной зарядки.

Пока зарядные станции требуют непосредственного контакта с телефоном, их сложно назвать по-настоящему беспроводными. Провод нужен по крайне мере для подключения к сети, а если телефон убрать со станции, то он сразу выходит из поля действия электромагнитного поля и перестает заряжаться. До тех пор, пока так происходит, все эти зарядные устройства — полумеры на пути к настоящей свободе от проводов, информирует news.eizvestia.com.

Разработчики последнее время старались выпустить устройство, увеличивающее радиус действия беспроводных зарядок. В этом направлении работают несколько стартапов. Например, выпускники MIT разрабатывают прибор Pi Charger, способный заряжать несколько устройств одновременно, которые находятся в радиусе 30 см от него в любом направлении. Он работает, используя принцип резонансной индукции стандарта Qi.

До этого компания MotherBox представила устройство, которое также может заряжать сразу несколько гаджетов на расстоянии.

Но именно устройство WattUp Mid Field от стартапа Energous может стать первым по-настоящему беспроводным и при этом функциональным, потому что расстояние в 4,5 м. уже позволяет получить свободу от проводов. Оно трансформирует электричество в радиочастоты, после чего посылает их на специальный приемник, которым оснащаются девайсы. И это, наверное, единственный минус технологии.

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Возможно, в будущем приемник удастся интегрировать в корпусы телефонов. Сейчас же устройство получило одобрение от Федеральной комиссии по связи США. Компания собирается официально представить его на CES2018.

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