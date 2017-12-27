|
Табаков находится в сознании и никого не узнает – СМИ
|
27.12.2017 19:19
|
По информации телеканала РЕН ТВ, госпитализированный в ноябре
народный плут СССР, российский актер Олег Табаков не реагирует на
внешние раздражители. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Табакову 82 года Фото: ЕРА "Сейчас народный художник СССР
находится в сознании, однако практически никого вокруг не узнает.
Как говорят в таких случаях медики, не реагирует на внешние
раздражители", – говорится в
сообщении.82-летнего Табакова госпитализировали днем 27
ноября. Позже стало известно, что медики поставили ему диагноз
"сепсис".Сообщалось, что артисту установили трахеостому –
искусственное дыхательное горло. В начале декабря вице-мэр
Москвы Леонид Печатников заявил, что Табаков находится в
реанимации с диагнозом "сложная деструктивная пневмония".24
декабря актеру стало хуже. Его состояние характеризовали как
крайне тяжелое, хотя он оставался в сознании.Сегодня РЕН ТВ
сообщил, что Табакова ввели в искусственную кому, подключив к
аппарату искусственной вентиляции легких. Телеканал объясняет,
что делается это обычно для того, чтобы при тяжелом недуге снизить
нагрузку на ослабевшие от борьбы с болезнью внутренние органы.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира