По информации телеканала РЕН ТВ, госпитализированный в ноябре народный плут СССР, российский актер Олег Табаков не реагирует на внешние раздражители. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Табакову 82 года Фото: ЕРА "Сейчас народный художник СССР находится в сознании, однако практически никого вокруг не узнает. Как говорят в таких случаях медики, не реагирует на внешние раздражители", – говорится в сообщении.82-летнего Табакова госпитализировали днем 27 ноября. Позже стало известно, что медики поставили ему диагноз "сепсис".Сообщалось, что артисту установили трахеостому – искусственное дыхательное горло. В начале декабря вице-мэр Москвы Леонид Печатников заявил, что Табаков находится в реанимации с диагнозом "сложная деструктивная пневмония".24 декабря актеру стало хуже. Его состояние характеризовали как крайне тяжелое, хотя он оставался в сознании.Сегодня РЕН ТВ сообщил, что Табакова ввели в искусственную кому, подключив к аппарату искусственной вентиляции легких. Телеканал объясняет, что делается это обычно для того, чтобы при тяжелом недуге снизить нагрузку на ослабевшие от борьбы с болезнью внутренние органы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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