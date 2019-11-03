В сети распространяется информация о довольно больших потерях “ДНР“ на узком участке фронта на Старогнатовском плацдарме. Об этом сообщает украинский патриот и блогер с оккупированных территорий с ником “IgorGirkin“ со ссылкой на сообщения в социальных сетях сторонников “русского мира“, передает Kriminal.tv.

“Под Белой Каменкой уже три дня потери. Позавчера 3 “200“ и 1 “300“, вчера 3 «“300“. Сегодня, пока еще по слухам, погиб командир роты Зверь – один из лучших ротных первой Славянской бригады ДНР“, - говорится в сообщении.

Между тем, так называемый “омбудсмен“ квазиобразования “ДНР“ Дарья Морозова сообщила, что за предыдущую неделю (25 по 31 октября) погибли 8 террористов. Кроме того, в боях с Вооруженными силами Украины были ранены 5 боевиков.

Погибли ли все указанные 8 террористов именно в боях с ВСУ, не уточняется, вероятно некоторые подорвались на мине или погибли при иных обстоятельствах.

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