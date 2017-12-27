Экс-вице-премьер Украины, прежний народный депутат от Партии регионов Борис Колесников в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что футбол не приносит прибыли украинским бизнесменам, которые спонсируют футбольные клубы. Колесников: Если вы уже эти деньги заработали, вам не надо их отмывать через футбол или хоккей, вы их там только потратите Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com "Чем быстрее футбол начнет функционировать на рыночных основаниях, тем лучше. Украинский футбол для финансово-промышленных групп – меценатство в чистом виде", – сказал экс-вице-премьер.По его словам, футбол не приносит прибыли украинским бизнесменам."Вот говорят: "Здесь отмывают деньги". Слушайте, ну если вы уже эти деньги заработали, вам не надо их отмывать через футбол или хоккей, вы их там только потратите...", – добавил Колесников.В 2010 году Колесников был назначен вице-премьер-министром по вопросам чемпионата мира по футболу "Евро-2012", который проводился в Украине. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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