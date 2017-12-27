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Колесников: Украинский футбол для финансово-промышленных групп – меценатство в чистом виде
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27.12.2017 19:27
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Экс-вице-премьер Украины, прежний народный депутат от Партии
регионов Борис Колесников в интервью основателю издания "ГОРДОН"
Дмитрию Гордону заявил, что футбол не приносит прибыли украинским
бизнесменам, которые спонсируют футбольные клубы. Колесников: Если
вы уже эти деньги заработали, вам не надо их отмывать через футбол
или хоккей, вы их там только потратите Фото: Сергей Крылатов /
Gordonua.com "Чем быстрее футбол начнет функционировать на рыночных
основаниях, тем лучше. Украинский футбол для финансово-промышленных
групп – меценатство в чистом виде", – сказал
экс-вице-премьер.По его словам, футбол не приносит прибыли
украинским бизнесменам."Вот говорят: "Здесь отмывают деньги".
Слушайте, ну если вы уже эти деньги заработали, вам не надо их
отмывать через футбол или хоккей, вы их там только
потратите...", – добавил Колесников.В 2010
году Колесников был назначен вице-премьер-министром по
вопросам чемпионата мира по футболу "Евро-2012", который проводился
в Украине.
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