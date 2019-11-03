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В Иране исключают переговоры с США
03.11.2019 17:30
главный руководитель Ирана заявил, что страна будет сохранять запрет на любые переговоры с США
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
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