Осенью 2017 редний размер заработной платы киевлян достиг 11 454 грн, что на 0,3% больше по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает УНН .

По данным Главного управления статистики Киева, размер средней номинальной заработной платы штатных работников предприятий, учреждений, организаций составил 11 454 грн. По сравнению с сентябрем этого года размер зарплаты увеличился на 0,3%, а по сравнению с октябрем 2016 года - на 30,9%.

Стоит отметить,что самые высокие зарплаты получают специалисты, работающие в сферах финансовой и страховой деятельности; информации и телекоммуникации; государственного управления и обороны; обязательного социального страхования; производства основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов и химической продукции.

А самый низкий уровень заработной платы наблюдался у работников предприятий текстильного производства, производства одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов, временного размещения и организации питания, здравоохранения и предоставления социальной помощи, деятельности в сфере административного и вспомогательного обслуживания, операций с недвижимым имуществом, строительства,образования.

Средний размер оплаты труда во всех районах города в III квартале 2017 был выше уровня минимальной заработной платы (3200 грн). В то же время только в Подольском, Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах средний размер заработной платы превысил средний показатель по Киеву и составил соответственно 13 930 грн, 13 585 грн, 12 977 грн и 11 959 грн.

По информациии ведомства, самый низкий уровень заработной платы наблюдался в Деснянском - 7 314 грн и Дарницком - 8 100 грн районах.

Как сообщал MIGnews.com.ua, оклады сотрудников Государственного бюро расследований будут установлены на уровне прожиточного минимума.

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