5 известных, ярких и брутальных рецептов - перед вами.

Стейк El Gaucho

В стейке главное – прожарка мяса и соус к нему. Приготовить стейк – не просто пожарить кусок мяса, нужно подойти к процессу как к искусству, проявить все свои профессиональные навыки.

Чтобы приготовить настоящий аргентинский стейк, нужно говяжий рибай-стейк 450 грамм, один зубчик чеснок, одну веточку розмарина, соль, молотый черный перец и растительное масло. Для соуса чимичури: сладкий зеленый перец, 6 зубчиков чеснока, 70 грамм репчатого лука, 5 веточек петрушки, 2 веточки фиолетового базилика, лавровый лист, соль, 100 миллилитров растительного масла, молотый базилик и орегано, 15 миллилитров уксуса, щепотка белого перца. Для аргентинского острого соуса: соль, 150 миллилитров растительного масла, половинка красного сладкого перца, половинка перца чили, 50 миллилитров уксуса,50 грамм репчатого лука, один халапеньо

1. Приготовьте соус чимичурри: мелко порубите сладкий перец, лук и чеснок, оборвите листья петрушки и базилика и тоже мелко порежьте. Разотрите в крошку лавровый лист и смешайте все ингредиенты.

2. Приготовьте аргентинский соус: все компоненты для него взбейте в блендере.

3. Стейк промойте и высушите. Разогрейте гриль, смажьте маслом и сковородку, и мясо. Выложите стейк на сковороду с чесноком и розмарином. Жарьте мясо 5–6 минут до образования корочки, переверните и жарьте еще 5-6 минут. Получится прожарка medium, то есть стейк с кровью. Снимите мясо с огня и дайте ему отдохнуть. Подавай стейк с солью, перцем, овощами и соусами.

Бефстроганов

Это, пожалуй, самое любимое и тиражируемое по всему миру ресторанное блюдо.

Нужно взять 2 штуки репчатого лука, 400 грамм говядины, две столовые ложки муки, 7 столовых ложек растительного масла, 200 миллилитров сливок, 200 грамм сметаны, 200 миллилитров мясного бульона, лавровый лист, 200 грамм отварного картофеля, горсть кресс-салата, перец и соль по вкусу.

Почистите лук и нарежьте соломкой. Очистите от жил и пленок мясо и нарежьте брусочками, приправьте и обваляйте в муке. На разогретой сковородке обжарьте лук в 3 ложках растительного масла. Выложите лук в тарелку и пока отставьте его. В эту сковороду добавьте остаток масла и обжарьте говядину в течение 3 минут до золотистой корочки. Добавьте лук, сливки, сметану, бульон, лавровый лист, соль и перец. Тушите мясо на медленном огне 10 минут.

На отдельной сковороде обжарьте вареный картофель, приправьте и посыпь петрушкой. Подавайте мясо с картофелем и кресс-салатом.

Перкельт

Это мясное блюдо больше похоже на рагу, но довольно острое и по-венгерски жгучее.

Необходимо 800 грамм мякоти свинины, 4 столовые ложки муки, 250 грамм моркови, 250 грамм репчатого лука,350 грамм сладкого перца, 100 грамм копченой грудинки, 5 зубчиков чеснока, 7 столовых ложек подсолнечного масла, 2 столовые ложки томатной пасты, чайная ложка сахара, столовая ложка молотой паприки, 1 чайная ложка воды, лавровый лист, перец и соль по вкусу.

Нарежьте мясо кубиками 2 на 2 см, запанируйте в муке. Почистите морковь, перец и и лук. Нарежьте овощи кубиками, чеснок мелко порубите. Грудинку также порежьте на кубики средней величины. Обжарьте свинину на растительном масле до золотистой корочки. Уберите мясо в тарелку, а в этой сковородке обжарьте овощи и грудинку. Добавьте томатную пасту и протушите пару минут. Добавьте паприку, сахар, воду и свинину, тушите рагу на медленном огне в течение 2 часов. В конце добавьте соль, перец, измельченный чеснок и лаврушку.

Ростбиф

Это английское блюдо – тонкий кусок говядины, сочный и нежный на вкус.

Нужно взять полтора килограмма говядины, 6 столовых ложек растительного масла, 5 веточек розмарина, 1 головку чеснока, лимон, 5 веточек тимьяна, 3 столовые ложки горчицы, 1 столовую ложку перца, 2 столовые ложки соли.

Говядину зачистите, чтобы осталась одна мякоть. На раскаленной сковороде обжарьте мясо цельным куском – по 4 минуты с каждой стороны. Приготовьте соус: розмарин измельчите и смешайте с зубчиками чеснока, добавьте цедру и сок лимона, листья тимьяна, горчицу, перец и соль. Переложите мясо на противень. Соусом смажьте говядину. Выпекайте мясо в духовке при 190 градусах 15 минут. Достаньте и остудите 5 минут, затем снова поставьте в духовку на 10 минут.

Бёф бургиньон

Это бургундское мясо, тушеное в вине.

Потребуется 1 кг говядины, 4 столовые ложки муки, 7 столовых ложек растительного масла, 150 грамм копченой грудинки, 4 лука-шалот, 4 моркови, 2 сельдерея, 50 грамм шампиньонов, 1 столовая ложка томатной пасты, 250 мл красного вина, полтора литра воды, 5 веточек тимьяна, лавровый лист, соль и перец по вкусу.

Говядину нарежьте кубиками, обваляйте в муке и обжарьте на масле до золотистой корочки со всех сторон. Грудинку тоже нарежьте кубиками, лук, морковь, сельдерей и грибы нарежьте произвольно. В сковороде пожарьте все эти ингредиенты, добавьте томатную пасту и протушите.

Влейте вино, добавьте говядину, покройте мясо водой. Добавьте лавровый лист, соль и перец, доведите до кипения. На медленном огне оставьте тушиться на пару часов. В конце добавьте тимьян. Из сцеженного бульона приготовьте соус, выпарив его на огне. Мясо подавайте с овощами и получившимся соусом.

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