В Нацбанке отметили, что рост курса доллара носит ситуативный характер и гражданам не стоит поддаваться панике.

Глава Совета объяснил, что отслеживает ситуацию, и, при необходимости, осуществляет интервенции, передает со ссылкой на .

"Ситуация будет зависеть от того, как будет развиваться экономика Украины. Каким будет баланс между выходом и входом валютной выручки на рынок страны. Но насколько прочными будут золотовалютные резервы Нацбанка", - прокомментировал он.

добавил, что запас прочности в украинской экономике есть. сможет удержать национальную денежную единицу в тех пределах, которые позволяют эффективно сбалансировать как внутренний рынок, так и валютно-обменные операции, которые осуществляет Украина.

Украины на 27 декабря установил курс доллара на уровне 27,94 грн. Евро подешевело на 1 коп. Стоит 33,12 грн. Курс российского рубля - 48 коп.

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