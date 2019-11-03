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Военные показали ракетных стрельб в Херсонской области
03.11.2019 18:06
Военные обнародовали видео ракетных стрельб в Херсонской области Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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