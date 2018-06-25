К нападению на лагерь ромов под Львовом, в результате которого погиб один человек, может быть причастна Российская Федерация. Как передает УНИАН, об этом во время брифинга заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак.

«Мы понимаем, что за этим действительно может стоять…, я не могу сказать 100%, это будет некорректным, но может стоять Россия», — сказал он. «Мы понимаем также, что россияне постоянно пытаются играть так сказать на межнациональных вопросах», — добавил Грицак.

По его словам, несмотря на то, что это преступление расследует Нацполиция, СБУ «тоже уделяет этому очень пристальное внимание».

«Что касается нападения на лагерь цыган близко от Львова, которое недавно имел место, — это преступление расследуется работниками, насколько мне известно, Национальной полиции Украины. В то же время Служба безопасности тоже уделяет этому очень пристальное внимание. Даже предварительное изучение или анализ имеющихся материалов — мы видим, что подобная организация (группировка «Трезвая и злая молодежь», о членстве подозреваемых в которой сообщали СМИ) была зарегистрирована в 2014 году и в России», — отметил глава СБУ.

При этом он уточнил, что Служба безопасности выясняет, кто стоит за этой «акцией».

«Конечно, мы работаем над вопросом, чтобы выяснить, кто за этим стоит. В круг этих вопросов… в то же время мы пытаемся выяснить, конечно, кто финансировал эту акцию, кто за ней вообще стоит», — добавил Грицак.

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