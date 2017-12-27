Мать освобожденного из плена во время масштабного обмена заложниками бойца Вооруженных сил Украины Александра Олейника, который незаконно удерживался на оккупированной территории Донбасса, потеряла сознание во время телефонного разговора со своим сыном.

Об этом с места события передает фотокорреспондент «Апострофа» Александр Гончаров.

«Он позвонил и сказал, что уже тут. Мама потеряла сознание», — рассказал корреспондент.

Отметим, что Александр Олейник попал в плен боевиков 9 февраля 2015 года, за неделю до трагических событий под Дебальцево. Александр служил в составе 128-й горно-пехотной бригады Вооруженных сил.

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