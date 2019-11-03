Все дело в уникальной арахидоновой кислоте. Она представляет собой ненасыщенные жиры, которые в природе встречаются на так уж и часто. И эта кислота самым благоприятным образом влияет на весь женский организм: разглаживаются морщины, омолаживается кожа в целом. Это редкие ненасыщенные жиры регулируют гормональную систему и делают кожу женщины упругой и эластичной.

В сале жирорастворимые витамины (А, D, Е) и ненасыщенные жирные кислоты соединены с лецитином, что позволяет очищать наши сосуды от избытка холестериновых бляшек.

Также сало помогает выводить токсины и радионуклиды. При этом продукт усваивается намного лучше, чем его ближайший «родственник» — сливочное масло.

А канадские ученые ко всем прочим полезным свойствам сала добавили еще и способность продукта к улучшению интеллектуальной деятельности и укреплению иммунитета. К такому выводу привело канадцев их исследование. Поэтому перед экзаменом, важной сделкой или серьезным «мозговым штурмом» не помешает полакомиться вкусным салом.

И помните, только тогда сало нанесет вред фигуре и отложится на боках, ногах и руках, если есть его без меры. А если употреблять небольшое количество этого продукта, то наоборот, будет лишь полезно.

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