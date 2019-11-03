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На МКС отправят 12 бутылок французского вина
03.11.2019 18:24
Компания Space Cargo Unlimited отправит 12 бутылок французского вина на МКС Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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