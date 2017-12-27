В Следственном комитете РФ сообщили, что в ходе взрыва в магазине
"Перекресток" в Санкт-Петербурге пострадали четыре человека. По
словам источника "Интерфакса", сила взрыва эквивалентна 200 граммам
тротила Фото: Ирина Куликова / ВКонтакте Отмечается, что главное
управление СК по городу возбудило уголовное дело по ст. 30 и ч. 2
ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным
способом) Уголовного кодекса РФ. В Следкоме подтвердили, что в
ходе происшествия пострадали четыре человека. Председатель СК
Александр Бастрыкин отправил в Санкт-Петербург следователей и
криминалистов из центрального аппарата ведомства.По словам
источника "Интерфакса", сила взрыва, по предварительным данным,
эквивалентна 200 граммам тротила.Взрыв произошел сегодня вечером
в камере хранения магазина. Людей эвакуировали, возгорания
нет. На месте происшествия работают сотрудники МЧС РФ и
взрывотехники.
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