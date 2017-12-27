В Следственном комитете РФ сообщили, что в ходе взрыва в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге пострадали четыре человека. По словам источника "Интерфакса", сила взрыва эквивалентна 200 граммам тротила Фото: Ирина Куликова / ВКонтакте Отмечается, что главное управление СК по городу возбудило уголовное дело по ст. 30 и ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом) Уголовного кодекса РФ. В Следкоме подтвердили, что в ходе происшествия пострадали четыре человека. Председатель СК Александр Бастрыкин отправил в Санкт-Петербург следователей и криминалистов из центрального аппарата ведомства.По словам источника "Интерфакса", сила взрыва, по предварительным данным, эквивалентна 200 граммам тротила.Взрыв произошел сегодня вечером в камере хранения магазина. Людей эвакуировали, возгорания нет. На месте происшествия работают сотрудники МЧС РФ и взрывотехники. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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