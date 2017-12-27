В 2014-м мы могли остановить российскую агрессию, но не сделали, по сути, ничего.

Об этом пишет волонтер Юрий Касьянов, информирует еizvestia.com.

Кто еще не пропиарился на освобождении наших пленных?.. Президент Порошенко обладает удивительным даром — всегда быть там, где хорошие вести. Он открывает мосты, дороги, школы, детские лагеря, встречает пленных… Но его не встретите в торжественно открытом лагере после пожара, в Артёмовске до прорыва наших войск из Дебальцево, на ежегодном дне памяти погибших в Иловайске.

Сегодня командующий ВМС Игорь Воронченко заявил, что готов был применить оружие (танки) в Крыму против захватчиков 27 февраля 2014 года. Тогда, когда враг ещё не был уверен в своих силах, и в нашей слабости, такая операция могла быть успешной. Но приказа не было. И через несколько дней стало поздно…

А сто лет назад правительство Украинской народной республики бездарно, позорно профукало страну. Несколько тысяч красногвардейцев под командованием Антонова-Овсеенко победным маршем, почти без сопротивления прошли пол-Украины. Приказа не было. Воли не было. Политика было пораженческая…

В 2014-м, как и в 1917-м мы могли остановить российскую агрессию и в Крыму, и на Донбассе. Не голосованием в один тур. Не долгими прениями на заседании правительства УНР. Не бессмысленными приказами деморализованным воинским частям. А мобилизацией всех ресурсов на защиту Украины, вооружением миллионов людей, созданием армии добровольцев, смелыми и решительными действиями против врага.

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Не сделали, по сути, ничего. Струсили. Включили заднюю. Подписали изменнический «Минск». Позволили врагу закрепиться и нарастить силы. Демилитаризировали общество. Растоптали военный дух. Обрекли сотни людей на годы пыток и страданий в плену и в российских тюрьмах.

Победители, блин.

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